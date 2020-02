Ein Überwachungsvideo vom Anschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober 2019 wirft neue Fragen zum Vorgehen der Polizei auf. Über die Aufnahmen berichteten die "Süddeutsche Zeitung" sowie WDR und NDR. In dem Video der Überwachungskamera der jüdischen Gemeinde ist demnach zu sehen, wie die Polizei vor der Synagoge eintrifft. Eine Beamtin laufe um die niedergeschossene Frau herum, leiste aber keine erste Hilfe. Auch andere Passanten helfen ihr den Aufnahmen zufolge nicht.