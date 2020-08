Seit Wochen finden auf dem Marktplatz in Halle immer wieder Demonstrationen von Rechtsextremen und Corona-Leugnern statt. Organisiert werden diese von Sven Liebich – laut Verfassungsschutzbericht einer der führenden Rechtsextremen in Sachsen-Anhalt. Während sich Liebich ab kommender Woche vor dem Amtsgericht Halle wegen Beleidigungen, Verleumdungen und Volksverhetzung verantworten muss, beschäftigen seine Demos in den kommenden Tagen das Innenministerium. Grund dafür ist eine Kleine Anfrage, die der Landtagsabgeordnete Rüdiger Erben (SPD) nach eigenen Angaben eingereicht hat. Adressiert wurde sie an das Innenministerium.