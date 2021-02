Im Impfskandal von Halle prüft die Staatsanwaltschaft Halle mehrere Anzeigen gegen Oberbürgermeister Bernd Wiegand. Das sagte Oberstaatsanwalt Ulf Lenzner am Montag MDR SACHSEN-ANHALT. Eine genaue Zahl wollte er nicht nennen. Wiegand hatte sich am 17. Januar außer der Reihe gegen Covid-19 impfen lassen und dies damit begründet, dass es angebrochene Impfdosen gegeben habe. In der Kürze der Zeit war er per Losverfahren ausgewählt worden und habe sich zur Verfügung gestellt.