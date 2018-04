Daniel Gollmann: schwarzer Anzug, rote Krawatte, rotes Einstecktuch. So sieht er aus, Sachsen-Anhalts Vorzeige-Unternehmer. "So eine rasante Entwicklung haben wir nicht kommen sehen", sagt der 39-Jährige beim Blick über seine neue Produktionshalle in Halle-Neustadt, die am Donnerstag eröffnet wurde.

Dutzende Mitarbeiter wuseln über den blank polierten Boden, schrauben, bohren und hämmern seine Apotheken-Automaten zusammen. "Angefangen haben wir in einer Garage zu sechst", erinnert sich Gollmann, "dazu noch vier gebrauchte Schreibtische und ein Laptop." Das war vor 12 Jahren. Mittlerweile hat Gollmann etwa 200 Mitarbeiter.

Mittlerweile beschäftigt Gollmann etwa 200 Mitarbeiter. Bildrechte: MDR/Stephan Weidling

Maschinenbau trifft Apotheke

Die Idee entwickelte der studierte Maschinenbauer und Betriebswirt zusammen mit seiner Ex-Frau, die Apothekerin war. Mit seiner heutigen Frau Katja, die er schon aus Schulzeiten kennt, baute er dann das Unternehmen auf. "Es hat sich abgezeichnet, dass Daniel so erfolgreich wird", erzählt seine Ehefrau Katja Gollmann. "Egal ob Feierabend, Wochenende oder Urlaub, es zählt immer die Firma. Da gibt es keine Trennung."

Blick in einen Apothekenautomaten. Bildrechte: MDR/Stephan Weidling In der Tat: Daniel Gollmann ist ungemein fleißig und innovativ. Immer wieder versucht er, seine Kommissioniersysteme, wie die Apotheken-Automaten heißen, zu verbessern. Seine rund 100.000 Euro teuren Automaten erleichtern den Apothekern ungemein das Leben, weil sie automatisch Medikamentenpackungen lagern oder bei Verfall aussortieren. "Außerdem sind unsere Systeme sehr kompakt, so dass wir sie in fast jede Apotheke einbauen können", sagt Gollmann.

Gollmann will noch mehr Mitarbeiter einstellen

Die Automaten aus Halle stehen auch in australischen Apotheken. Bildrechte: MDR/Stephan Weidling Mittlerweile liefert der zweifache Familienvater seine Automaten in die ganze Welt, bis nach Australien. Und ein Ende des Erfolgs ist nicht abzusehen. Gollmann will weitere Mitarbeiter einstellen. Schließlich sind in Deutschland erst 30 Prozent der Apotheken automatisiert, in Europa gerade einmal zehn Prozent. "Da kommt noch viel Arbeit auf uns zu", freut sich Gollmann.

Mehr zum Thema