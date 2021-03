Das Verwaltungsgericht Halle hat am Sonntagabend kurzfristig eine für Montag geplante Sitzung des halleschen Stadtrates abgesagt. In der Mitteilung des Verwaltungsgerichts heißt es, dass die Frist zur Einberufung des Stadtrates nicht eingehalten worden sei. Diese betreffe eine Frist von 14 Tagen vor dem Sitzungstag. Die Ladung sei jedoch erst einen Tag später eingegangen. Dem Gericht zufolge hatte ein Mitglied des Stadtrates den Antrag gestellt. Wann die Sondersitzung nachgeholt wird, war am Sonntagabend nicht bekannt.