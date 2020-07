Mohamad fragt, was das für eine Gesellschaft sei, in der der Attentäter gelebt hat? "Ein Mensch wird nicht mit diesem Hass und dieser Haltung geboren." Es habe viele stille Helferinnen und Helfer gegeben, die ihn unterstützt haben, ist sich Mohamad sicher. "Deshalb muss sich die Gesellschaft die Frage stellen, was wir tun, wenn wir etwas beobachten. Was tun wir und was nicht?" Denn wer schweigt, stimmt einer Haltung ja auch zu, sagt Mohamad. Es sind Fragen wie diese, die ihn und die anderen Demonstrierenden quälen. Und von denen sie hoffen, dass sich in nicht all zu ferner Zukunft auch breite Teile der Gesellschaft damit auseinandersetzen.