Ein sechs Jahre altes Mädchen, das am Sonntag in Halle aus der Saale gerettet wurde, ist womöglich nicht durch einen Unfall in den Fluss geraten. Die Staatsanwaltschaft Halle geht von einer Straftat aus. Ihr Sprecher Klaus Wiechmann sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es liege hinreichender Tatverdacht vor.



Nach Angaben von Zeugen soll ein Mann das Kind am Sonntag auf dem Arm durch die Innenstadt getragen haben. Dieser Mann wird nun gesucht. Er soll zwischen 20 und 40 Jahre alt, mittelgroß sein und rote Haare haben. Es gebe zwei Phantombilder, die voneinander abweichen.



Staatsanwalt Klaus Wiechmann sagte, das Kind sei nur mit einem Schlafanzug und Söckchen bekleidet gewesen. Wer Hinweise geben könne, solle sich bei den Behörden melden.