Auch Schüsse gefallen Halle-Ammendorf: Kleinkind bei Auseinandersetzung verletzt

Großeinsatz der Polizei am Abend in Halle: Im Stadtteil Ammendorf geraten zwei Gruppen aneinander – es fallen Schüsse. Ein Kinderwagen fällt um, ein kleines Kind heraus. Es wird mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Später wird die Polizei kurzzeitig drei Männer festnehmen.