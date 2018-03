Hallesche Verkehrs AG Straßenbahn-Ausfälle wegen Grippe

Nach Angaben der Halleschen Verkehrs AG fallen am Dienstag in Halle wegen des hohen Krankenstandes Straßenbahnen aus: So fahren auf der Linie 3 von Halle-Trotha nach Beesen weniger Bahnen als sonst. Fahrgäste werden gebeten, auf die Linien 7, 8, 12 oder 16 auszuweichen. "Aktuell erkranken weiterhin Mitarbeiter, die Anzahl der Genesenden ist jedoch noch gering", hieß es von Joachim Martin, Bereichsleiter Verkehr und Betrieb bei der HAVAG. Deshalb könne man auf kurzfristige Erkrankungen der Mitarbeiter nicht mehr reagieren.

Besonders früh und spät stünde "nur bedingt Ersatzpersonal zur Verfügung", so Martin. Zu diesen Zeiten seien Fahrten der Linie 3 besonders betroffen. An den elektronischen Informationstafeln an den Haltestellen würden für die Fahrgäste nur die Fahrten angezeigt, die auch tatsächlich stattfinden. HAVAG-Pressesprecherin Iris Rudolph sagte MDR SACHSEN-ANHALT, sie gehe davon aus, dass am Mittwoch wieder alle Straßenbahnen nach Fahrplan fahren.