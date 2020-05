Am Donnerstag haben Archäologen den Fund von Überresten einer Kirche in Halle der Presse präsentiert.

Bildrechte: dpa

Im Botanischen Garten in Halle haben Archäologen die Hunderte Jahre alten Überreste einer Kirche entdeckt. Wie das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie am Donnerstag mitteilte, handelt es sich dabei um Überreste der Kirche des Klosters Neuwerk. Der genaue Standort der Kirche war bis zuletzt unklar gewesen. Sie war aber näher an der Saale vermutet worden.