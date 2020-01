Gedenkstätte Roter Ochse in Halle zeigt Schüler-Werke zum KZ Auschwitz

In der Gedenkstätte Roter Ochse in Halle eröffnet am Montag die Ausstellung "Auschwitz. 75 Jahre danach. Gedenken und Lernen" . Die Schau zeigt unter anderem Fotografien und künstlerische Arbeiten von Schülerinnen und Schülern des Hans-​Dietrich-Genscher-Gymnasiums Halle.

Die 19-jährige Emma hat sich 2018 dafür entschieden, an der Gedenkstätten-Fahrt teilzunehmen – statt an einer normalen Studienfahrt, bei der Spaß im Vordergrund steht. Auschwitz habe sie nachhaltig beschäftigt. "Wir haben so viel gesehen, was man eigentlich nicht sehen möchte, was aber zur Geschichte dazugehört und was man eigentlich sehen muss", sagte sie MDR SACHSEN-ANHALT. Sie glaube nicht, dass man zu viel an den Holocaust gedenken kann. "Wenn man an den 9. Oktober im letzten Jahr denkt, sieht man, dass es immer noch Menschen gibt, die nicht verstanden haben, was da passiert ist – oder es nicht verstehen wollen."