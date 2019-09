Die Römer nannten sie Barbaren: die Germanen, die vor etwa 1500 Jahren in Sachsen-Anhalt lebten. Am Montagabend ist eine neue Dauerausstellung mit dem Titel "Barbarenmacht" im Landesmuseum für Vorgeschichte Halle eröffnet worden. Die Schau beleuchtet die Epoche der Spätantike vom 3. bis 5. Jahrhundert, in der die Römer verschwanden und die Zeit der Völkerwanderung und der Germanen anbrach.