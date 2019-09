Ausstellung "Hängende Gärten" Halles Kulturzentrum am Saaleufer wird (virtuelle) Realität

Der Lehmannsfelsen ist ein beliebter Erholungsort in Halle. Auf der Anhöhe, die zwischen Ziegelwiese, Peißnitz und Volkshaus liegt, kann man wunderbar entspannen und den Blick auf die Saale genießen. Doch dass es diesen Park gibt, ist nicht ganz selbstverständlich.

Wenn es nach Walter Gropius, dem großen Bauhaus-Meister, gegangen wäre, würde sich an dieser Stelle das kulturelle Zentrum der Stadt befinden: bestehend aus einer Stadthalle für Konzerte, Museum, Sporthalle und einem Stadion für 30.000 Besucher. So sahen es Pläne vor, die Gropius im Jahr 1927 bei einem Wettbewerb für die sogenannte "Stadtkrone" einreichte.

In einem Erläuterungstext zu seinem Entwurf schrieb Gropius: "Die Besonderheit der örtlichen Verhältnisse – Aufbau der Gebäude auf einem in weiter Ebene aufragenden Felsen – soll dadurch ganz besonders unterstrichen und hervorgehoben werden, dass die verschiedenen Höhenlagen des Geländes und der Hausplattformen bis zur obersten Plattform der Stadthalle mit Hilfe von Bepflanzung gärtnerisch durchgebildet werden, so dass der Eindruck hängender Gärten erzielt wird."