A143 Letzte Arbeiten an Westumfahrung von Halle gestartet

In einer Mitteilung von Fridays for Future Halle betonten Gegner der Autobahn dagegen: "Das Urteil zementiert wider besseren Wissens ein veraltetes Mobilitätskonzept, denn mehr Straßen führen zu mehr Autoverkehr." Mit den Baukosten von 350 Millionen Euro könnte der Öfentliche Nahverkehr in Halle und im Saalkreis ausgebaut und für Jahre kostenfrei sein. "Ein Verzicht auf die Autobahn zugunsten einer zukunftsweisenden Mobilitätswende in Halle und Saalkreis wäre ein starkes Zeichen für Klima- und Artenschutz", so die Bewegung. Sie will gegen den Weiterbau demonstrieren.