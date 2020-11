Stadtratsbeschluss Halle bekommt eine autofreie Altstadt

Zuvor wurde teils heftige Kritik an dem Konzept geübt. Vertreterinnen und Vertreter des Handels befürchteten in einer Einwohnerfragestunde Umsatzeinbrüche, wenn das Konzept umgesetzt wird. Außerdem seien die Anwohnerinnen und Anwohner nicht ausreichend angehört worden. Auch die Frage nach dem Ersatz der Parkplätze für Menschen, die in der Innenstadt wohnen, wurde angesprochen.

Im Vorfeld der Abstimmung im Stadtrat hat die FDP Werbung gegen das Konzept der Stadt gemacht. Kritik an den Plänen kam unter anderem auch von der FDP. Torsten Schaper sagte im Interview mit MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir sind gegen das Konzept, so wie es uns vorliegt. Mit dem Konzept wird nur erreicht, dass in der Innenstadt 500 Parkplätze alternativlos wegfallen. Auf einmal fahren Fahrradfahrer durch Fußgängerzonen. Das ist für uns kein Verkehrskonzept, sondern eine Überlastung der Situation, die wir jetzt schon vorfinden."



Man habe zwar keine fertige Lösung auf dem Tisch, aber bevor man über eine autoarme Innenstadt spreche, müssten erst einmal die Vorrausetzungen dafür geschaffen werden. "Das heißt, wir müssen Parkflächen schaffen, wir müssen Parkhäuser bauen, so dass wir rund um die Altstadt unser Auto abstellen können", so Schaper.

ADFC sieht wirtschaftlichen positiven Effekt

Begrüßt wurden die Pläne unter anderem von Volker Preibisch vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Sachsen-Anhalt (ADFC).

Begrüßt wurden die Pläne unter anderem von Volker Preibisch vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Sachsen-Anhalt (ADFC).

Volker Preibisch: "Als ADFC begrüße ich, dass die Stadt einen Paradigmenwechsel vornehmen will." Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Als ADFC begrüße ich, dass die Stadt tatsächlich einen Paradigmenwechsel vornehmen und hier den Pkw den Vorrang nehmen will." Es sei offensichtlich, dass in der Innenstadt überall der Platz knapp sei. "Ich glaube, dass eine autoarme Altstadt für den Einzelhandel ein Gewinn wäre. Die Kneipen sind sowieso voller Fahrradfahrer. Es ist ganz offenkundig, dass das auch einen wirtschaftlichen positiven Effekt hätte", so Preibisch.



Auch die Idee, dass in den Fußgängerzonen künftig Fahrradfahrer zugelassen werden, sieht Preibisch positiv. "Radfahrer müssen hier den Fußgängern Vorrang lassen, dürfen auch nicht klingeln. Das wäre eine flexible Lösung, die auch in vielen deutschen Städten praktiziert wird, ohne dass Probleme bekannt geworden sind."

Auch Martin Ernst von der Stadtratsfraktion Hauptsache Halle sieht einen positiven Effekt durch eine autofreie Innenstadt. "Es steht außer Frage, dass etwas gemacht werden muss, um die Innenstadt wieder zu aktivieren, die Geschäfte zu beleben und auch touristische Ziele besser zu erschließen", erklärte Ernst MDR SACHSEN-ANHALT.