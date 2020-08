Bauende für 2021 geplant Sachsen-Anhalts größtes Planetarium entsteht in Halle

Am Holzplatz in Halle entsteht Sachsen-Anhalts größtes Planetarium. Das sagte Oberbürgermeister Bernd Wiegand MDR SACHSEN-ANHALT am Montag auf der Baustelle. Der ehemalige Gasometer wird seit Januar 2019 ausgebaut. Wiegand zufolge soll dort eine Erlebnisstätte für alle Altersgruppen entstehen.