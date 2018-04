Bahnknoten Halle Bauarbeiten am Bahnhof liegen im Zeitplan

Am Hauptbahnhof Halle haben in dieser Woche die Abbrucharbeiten der so genannten Arkaden begonnen. Ihr Neuaufbau ist laut Bahn Teil der Sanierung der Bahnhofs-Westseite. Mit den Bauarbeiten an der Westhalle war Ende 2017 begonnen worden, nachdem auf der Ostseite wieder die Züge rollten. Insgesamt seien die Bauarbeiten kompliziert in zwei Bauabschnitten angelegt, da man den S-Bahnverkehr aufrechterhalten müsse, sagte Projektleiter Stefan Ebersbach MDR SACHSEN-ANHALT.

Insgesamt soll der komplette Personentunnel, die Bahnsteige samt Zugängen sowie die Gleisanlagen neu gebaut werden. Den Angaben zufolge liegen die Arbeiten dafür im Zeitplan. Die Gleise seien bereits zurück gebaut worden. Jetzt konzentriere man sich unter anderem auf die Arbeiten unterhalb des Hallendachs.

Bahnhof soll barrierefrei werden

Ziel sei es, den Bahnhof komplett barrierefrei zu machen. So sollen alle Bahnsteige barrierefrei erreichbar sein. So soll alles mit so genannten Blindenleitstreifen ausgerüstet und in die Handläufe Blindenschrift eingraviert werden, sagte Ebersbach. Neben allen Bahnsteigen würden künftig auch die Arkaden barrierefrei errichtet.

Für die Umbauarbeiten sind die Mieter, die in den Bahnhofsarkaden waren, in Provisorien gezogen. Welche Geschäfte künftig alle in die Arkaden ziehen, sei allerdings noch nicht klar, sagte Center-Manager Axel Prescher MDR SACHSEN-ANHALT. "Der Plan ist, dass wir den Branchen-Mix weiter optimieren. Einige Mieter, die Ankermieter sind, wie Back-Werk oder die Reisebank, werden schon ziemlich sicher wieder in die Flächen einziehen." Es gebe aber auch Interesse von Mietern, die heute noch nicht im Bahnhof sind. "Wir haben die Qual der Wahl, an wen wir vermieten und sind sicher, dass wir die Flächen zu 100 Prozent vermieten." Dafür sei die Lage sehr attraktiv.

Mit dem Umbau des Bahnknotens kann laut Bahn die Ein- und Ausfahrgeschwindigkeit von 40 Kilometer pro Stunde auf bis zu 160 Kilometer pro Stunde angehoben werden. Gebaut wird bereits seit 2014. Die kompletten Umbauarbeiten sollen bis 2020 abgeschlossen sein.

