Gebaut wird ab Donnerstag. Die Bahnen fahren nach Angaben der Havag in der Zeit über die Große Steinstraße, Magdeburger Straße, Riebeckplatz und den Leipziger Turm. Zum Ferienende am 26. August sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Straßenbahnlinie 16 werde während der Bauarbeiten nicht eingesetzt. Der nächtliche Sammelanschluss der Straßenbahnen findet laut Havag am Steintor, der Sammelanschluss der Nachtbuslinien 91 und 97 am Hallmarkt statt. Für Fußgänger bleibt die Schmeerstraße während der gesamten Bauzeit zugänglich.