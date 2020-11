Abellio, DB Regio und S-Bahnmitteldeutschland Ausfall und Schienenersatz: Bauarbeiten am Hauptbahnhof Halle

Am Hauptbahnhof in Halle werden neue Gleise in das Schienennetz eingebunden, und es muss an Oberleitungen gearbeitet werden. Bis zum 12. Dezember kommt es aus diesem Grund zu Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr auf einigen Strecken in und um Halle. Betroffen sind unter anderem S-Bahn-Strecken innerhalb Halles und Verbindungen nach Leipzig.