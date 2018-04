Große Steinstraße in Halle Das Leben ist eine Baustelle

Mitte Juni etwa soll es ein großes "White Dinner" mitten auf der Baustelle geben. Alle Besucher, Anwohner und Händler sind eingeladen zu kommen. Ganz in Weiß will man zwischen Baggern, Presslufthämmern und Brummis ein Picknick veranstalten – dem Staub und Lärm etwas entgegensetzen. Das ist auch dringen nötig. Denn vielen Geschäften bleiben die Kunden weg. So auch dem Spielzeugladen von Jürgen Zenker. Hier ist der Umsatz um 50 Prozent eingebrochen, erzählt er. "Also wir haben ein älteres Stammpublikum, die nicht ganz so gut zu Fuß sind. Da wird es schon schwierig, hier an den Laden ranzukommen. Die machen dann leider einen Bogen um die Baustelle. Der Umsatz sinkt!"