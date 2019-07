"One night, all hits" steht als Überschrift über der Tour der Beach Boys im Jahr 2019. Und in der Tat sind es alles Hits, die die neun Musiker in ihrem über zweistündigem Programm spielen, unterbrochen von einer 20-minütigen Pause. Erst einmal natürlich die eigenen, in denen das Gefühl von Sommer, Sonne, Strand und Surfen besungen wird: "California girls", "Kokomo", "Good vibrations", "Surfin’ Safari", "Fun, fun, fun", um nur einige zu nennen. Damit aber nicht genug: Klassiker wie "Cottonfields" sind zu hören, mit einer chilligen Version von "Here comes the sun" wird den Beatles gehuldigt und auch an Chuck Berry wird mit "Rock'n'Roll music" erinnert.