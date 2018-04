Anatomie-Institut Halle Letzte Ruhe für 74 Kinderleichen

Auf dem Getraudenfriedhof in Halle werden am Donnerstag 74 Kinder beerdigt. Für die Medizinische Fakultät der Universität geht damit ein Kapitel bundesweit wohl einmaliger Geschichte zu Ende. Denn die konservierten Körper dieser Kinder lagerten seit Jahrzehnten in einem Keller des Instituts für Anatomie und Zellbiologie. Scheinbar dem Vergessen preisgegeben.

Zu Forschung in der Anatomie

Die leblosen kleinen Körper – einige noch Föten, der älteste ein 14-jähriger Junge – kamen von 1920 bis 1940 ganz offiziell in die Anatomie und dienten Forschungszwecken. "Insgesamt wurden in dieser Zeit 3.000 Kinder hier abgegeben", sagt Institutsdirektorin Heike Kielstein. Sie seien in der Regel eingeäschert worden. Warum diese 74 übrig geblieben sind, wisse man nicht, so die Anatomie-Professorin.

Etwa 30 Leichen von Kindern wurden mit einem Computertomografen untersucht. Bildrechte: dpa Die Kinder hatten damals wohl kaum eine Lebenschance. 30 Leichen seien im Computertomografen untersucht worden, so Kielstein. Die Ergebnisse zeigten, dass die Kinder unter anderem an Lungenentzündungen, Fehlbildungen des Hirns und des Skeletts und an damals noch nicht behandelbaren Infektionskrankheiten gestorben sind. Ihre Mütter stammten wohl aus einem schwierigen sozialen Umfeld. Genauere Familien-Daten haben die halleschen Mediziner nicht ermitteln können.

Viele Spenden für Beerdigung

Dass es in Deutschland noch weitere ähnliche Fälle gibt, hält Professorin Kielstein für nahezu ausgeschlossen. Nun finden die Kinder auf der Ehrengrabstätte der medizinischen Fakultät der Universität Halle ihre letzte Ruhe. Dort werden die eingeäscherten Kinderleichen am Donnerstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit beerdigt. Die Beisetzung gestaltet laut Kielstein die evangelische Klinikseelsorge. Weiterhin habe es für die Beerdigung viel Unterstützung gegeben. So seien Leichenhemdchen, Blumenschmuck und auch der Grabstein Spenden.

In den anatomischen Instituten wird schon länger nicht mehr an Kinderleichen geforscht, Körperspenden sind ohnehin erst ab 18 Jahren möglich. Zudem werden heutzutage auch Sternenkinder, wie Totgeborene genannt werden, würdevoll beigesetzt.

