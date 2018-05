Bergzoo Halle: Faultiere und Grauhand-Nachtaffen gründen WG

So schnell wie gewünscht hat das Zusammenziehen nicht geklappt. Denn zuerst hat das Grauhand-Nachtaffen-Pärchen ein Baby bekommen, erzählt Heuer. Anschließend haben die Faultiere ebenfalls Nachwuchs bekommen, was den Umzug weiter verzögerte. Man wollte warten, bis das Baby aus dem Gröbsten heraus sei, so Heuer. Bildrechte: MDR/Andreas Manke