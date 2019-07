Wenn die Chinchillas zufrieden sind, freut sich Karoline Albig vom Bergzoo Halle. Die drei kleinen Nager mit den großen Ohren und dem flauschigen Fell sind die ersten Bewohner, die in das neu gestaltete Kleintierhaus einziehen durften. Das steht ganz oben auf dem Reilsberg im halleschen Zoo und begeistert seine neuen Bewohner. "Ich habe die Transportbox in die neue Innenanlage gestellt, die als Boden ein gigantisches Sandbad bekommen hat. Kistentür auf, Chinchillas kamen rausgewuselt und haben sich sofort in den Sand geschmissen, sich gedreht und so richtig genüsslich im Sand gebadet", sagte Albig MDR SACHSEN-ANHALT.

Sie haben sich sofort in den Sand geschmissen, sich gedreht und so richtig genüsslich im Sand gebadet. Karoline Albig brachte die Chinchillas in ihr neues Gehege

Das in die Jahre gekommene und nun modernisierte Kleintierhaus ist jetzt ein wahres Paradies für die Chinchillas – denn die stammen aus dem Tierheim. Sie können zwischen Innen- und Außenbereich wechseln, wann immer sie wollen, haben zudem ihrer felsigen Heimatregion nachempfundene Felsspalten, Äste und viele kleine Schlupfräume bekommen. Dort rollen sie sich tagsüber ein und schlafen. Wer sie sehen will, sollte deshalb ihren "Tagesablauf" im Kopf haben.

Tierpfleger übernehmen die Wandgestaltung

"Günstig ist es, gleich frühmorgens zu kommen, wenn der Zoo um 9 Uhr öffnet – oder dann am Nachmittag, wenn es nicht mehr ganz so heiß ist", erklärt Tierpfleger Michael Merker. "Chinchillas kommen eigentlich im Gebirge vor, die mögen die Hitze nicht." Wer sie hin und her springen sehen wolle, müsse eben zu den Zeiten kommen, wo sie nicht in abgelegenen Ecken versteckt sind und ruhen.