Mittlerweile ist es halb fünf in der Nacht. Unter den Augen der drei Bäcker zeichnen sich langsam dunkle Ringe ab. Im Hintergrund dudelt Musik aus dem Radio – die ist allerdings fast nicht mehr zu hören. Der Ofen in der Ecke läuft unter Getöse auf Hochtouren. Er ähnelt einem großen metallenen Schrank, mit offener Vorderseite. In den fünf Etagen kann gebacken werden – bei Temperaturen bis zu 350 Grad Celsius. In den großen Kisten an der Seite liegen frisch gebackene Brötchen, Roggenbrote, Streuselkuchen oder verzierter Zwieback. "Der heißt so, weil die süßen Brötchen zweimal gebacken werden", verrät Stefan Kirn zwinkernd. "Zweiback also. Ganz einfach."