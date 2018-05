Beste Klasse Deutschlands Hallenser stehen im TV-Finale

Die gegnerische Klasse aus Nordrhein-Westfalen hatte während der Show in Köln aufgeholt – und für die Hallenser wurde es knapp. "Da hatten wir schon Panik, dass wir es nicht schaffen! Aber zum Glück hat es doch gereicht." So traf ihr selbst gewählter Schlachtruf "Salut, bonjours, on gagne toujours" (Hallo, Guten Tag, wir gewinnen immer) wieder einmal zu. Die Französischklasse kommt von der Latina August Hermann Francke aus Halle, die Europaschule ist.

Fast 1.100 6. und 7. Klassen aus ganz Deutschland hatten sich für die mittlerweile 11. Staffel der Quizsendung im KiKA beworben. Die Schüler aus Sachsen-Anhalt hatten sich und ihre Hobbies in einer selbst gestalteten Zeitschrift und einem Video vorgestellt – und damit die Jury überzeugt. So traten sie als eine von 32 Klassen gegeneinander an, mussten und müssen in mehreren Shows Quizfragen aus Wissensgebieten wie Natur & Umwelt, Sport, Musik, Erdkunde oder Essen & Trinken beantworten. Als einzige Klasse in der engeren Wahl kommen sie aus Sachsen-Anhalt.