Gymnasiasten aus Halle im TV-Duell "Wir wollen die beste Klasse Deutschlands werden!"

"Das erste Mal in einem TV-Studio war wirklich beeindruckend. Die ganzen Scheinwerfer, einfach Wahnsinn!", erzählt Hanna und wirkt dabei noch immer ganz aufgeregt. Dabei liegt die Aufzeichnung der ersten Runde schon mehr als zwei Monate zurück. Am Montagabend wird das Duell gegen eine 6. Klasse aus Siegburg bei Köln dann im KiKA ausgestrahlt. Wie es ausgegangen ist, wird nicht verraten, nur so viel gibt Arthur schon mal preis: "Als ich in die Maske gekommen bin, sagte mir mein Gegner gleich: 'Nimm's nicht persönlich, aber wir machen Euch fertig!' Da wusste ich, die sind hochmotiviert."