Neuer Leopoldina-Präsident Darum kommt Bundeskanzlerin Merkel nach Halle

Die Leopoldina bekommt einen neuen Präsidenten. (Symbolbild) Bildrechte: Markus Scholz für die Leopoldina

Warum kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Halle?

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina mit Sitz in Halle bekommt einen neuen Präsidenten. Am 1. März löst der Klimaforscher Gerald Haug den jetzigen Präsidenten Jörg Hacker ab. Der Mikrobiologe Hacker leitete die Nationalakademie seit 2010 und scheidet turnusgemäß nach zwei Amtszeiten aus. Unter dem Klimaforscher Gerald Haug will die Leopoldina unter anderem das Thema Klimaschutz international voranbringen. Anlässlich der Amtsübergabe findet am Donnerstagvormittag ein Festakt in der Leopoldina statt, zu dem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet wird.

Was macht Merkel bei ihrem Besuch?

Bundeskanzlerin Merkel wird die Festansprache an der Leopoldina halten. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Marco Prosch Die Bundeskanzlerin wird laut Leopoldina am Donnerstag die Festansprache bei der Amtsübergabe halten. Bereits vor ihrem Besuch in Halle hat Merkel die Bedeutung der Forschung betont. Sie sagte in einem vom Kanzleramt veröffentlichten Video: "Wir sind eine wissensbasierte Gesellschaft und die Wissenschaft ist sozusagen der Motor des Fortschritts." Der Wohlstand des Landes hänge von den Erfolgen in der Wissenschaft ab. Die Leopoldina als weltweit älteste naturwissenschaftlich-medizinische Akademie könne der Bundesregierung "sehr viele wegweisende Ratschläge geben".

Sind Proteste an dem Tag in Halle geplant?

Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" hat anlässlich des Besuchs von Kanzlerin Merkel in Halle zum Protest aufgerufen. Unter dem Motto "Hört auf die Wissenschaft! #NoMorePillePalle" will die Bewegung eigenen Angaben zufolge gegen die "katastrophale Klimapolitik der Bundesregierung" demonstrieren. In einer Mitteilung von "Fridays for Future Halle" heißt es: "Frau Merkel hat als Kanzlerin die Verantwortung, die Grundsteine für eine nachhaltigere Welt und für das eindämmen der Klimakrise zu legen."