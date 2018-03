Grippewelle abgeklungen Besuchsverbot in Krankenhaus in Halle ab Freitag aufgehoben

Angehörige können ab Freitag wieder Patienten im Krankenhaus Martha-Maria in Halle-Dölau besuchen. Das habe das Beratungsteam aus Hygienebeauftragten, Ärztlichem Direktor und Krankenhausgeschäftsführung am Donnerstag entschieden, teilte eine Sprecherin des Krankenhauses am Donnerstag mit. Der Zenit der Grippeerkrankungen sei überschritten, neue Grippefälle seien deutlich zurückgegangen. Bei Einhaltung der üblichen Hygienevorschriften ist keine akute Gefährdung der Patienten auf den Stationen mehr zu erwarten.