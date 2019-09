Wahlausschuss Acht Bewerber um das Amt des Oberbürgermeisters in Halle bestätigt

Acht Kandidaten dürfen sich für das Oberbürgermeisteramt in Halle bewerben. Das hat der Wahlausschuss bekannt geben. Drei Bewerber werden von Parteien unterstützt, fünf von ihnen treten als Einzelkandidaten an. Am 27. September stellen sie sich den Fragen der Hallenserinnen und Hallenser.