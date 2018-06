Bilanz 2018 Besucherrekord für die Händel-Festspiele?

Nach 17 Tagen enden am Sonntagabend die Händel-Festspiele in Halle – wenn das Wetter mitspielt, sogar mit einem Besucherrekord. Falls das Abschlusskonzert in der Galgenbergschlucht nicht ins Wasser fällt, so der Intendant der Festspiele, "können wir nach den Verkaufszahlen von einem Besucherrekord von 58.000 Besuchern sprechen". Clemens Birnbaum und sein Team hatten für das größte Musikfest in Sachsen-Anhalt 120 Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Die Besucher kamen aus der ganzen Welt.