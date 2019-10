Einsatz auf der Saale an der Röpziger Brücke in Halle: Ein mit Sonden ausgestattetes Schiff hat am Mittwoch erneut den Boden des Flusses untersucht. An der Brücke wurden bereits am vergangenen Freitag zwei größere Aluminiumkonstruktionen aus dem Wasser geborgen, erklärte der Einsatzleiter vom Wasser- und Schifffahrtsamt, Konstantin Carlo Heidrich, MDR SACHSEN-ANHALT. Es sei noch nicht klar, wozu die Teile gehörten.