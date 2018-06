Büchertelefonzelle Klauen Altpapiersammler in Halle Bücher?

Sie ist knallrot und kommt original aus London – seit knapp einem Jahr steht eine britische Telefonzelle gefüllt mit Büchern am halleschen Markt. Doch in letzter Zeit wird die Telefonzelle von Dieben heimgesucht. "Es ist ärgerlich, wenn die Zelle jeden Tag besenrein ausgeräumt wird, vermutlich von Altpapiersammlern", sagte Wolfgang Kupke, Vorsitzender der Freunde der Stadtbibliothek Halle, MDR SACHSEN-ANHALT.

Der Verein hält auch Kontakt zu anderen Bücher-Freunden in ganz Deutschland. Bei deren Telefonzellen würden schon einmal Scheiben eingeschlagen, aber "dass alles geklaut wird, ist nicht bekannt", so Kupke. Er hat für das Problem keine Lösung, hofft aber, dass die Hallenser etwas aufmerksamer sind und denjenigen ansprechen, der regelmäßig alle Bücher an sich nimmt. "Wenn wir wüssten, dass es wirklich ein armer Kerl ist, dann würden wir sagen, komm zu uns, dann bekommst du so viel Altpapier wie du willst." Denn viele Bücher landen tatsächlich im Altpapier, die in der Büchertelefonzelle sind dafür aber zu schade.