Trockenheit in Sachsen-Anhalt Bürger sollen Bäume in Halle und Weißenfels gießen

In Weißenfels etwa wurden deshalb in diesem Jahr bereits 44 Birken im Park der Freundschaft gefällt. Nun hat die Stadtverwaltung reagiert und die Bewohner gebeten, die Bäume in der Stadt zu gießen. In einer Mitteilung der Stadt heißt es, pro Tag sollten etwa zwei bis drei Eimer Wasser an den Stamm eines Baumes gegossen werden.