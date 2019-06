Die Cyberagentur soll Technologien zur Cybersicherheit erforschen lassen – wo, ist jedoch noch immer unklar. Das Bundesverteidigungsministerium sucht dafür im Großraum Leipzig/Halle. Am kommenden Montag soll es zu einer Entscheidung zur Finanzierung der Agentur kommen. Aber bereits im Vorfeld äußert der Bundesrechnungshof Kritik an dem Vorhaben.

Das Verteidigungsministerium schätzt, dass für die Cyberagentur über 350 Millionen Euro gebraucht werden. Finanziert werden soll sie je zur Hälfte vom Verteidigungs- und vom Bundesinnenministerium. Während das Verteidigungsministerium über 180 Millionen Euro veranschlagt, setzt das Innenministerium 40 Millionen Euro an. Der Bundesrechnungshof kritisiert nun die Finanzlücke von knapp 130 Millionen Euro.

Darüber hinaus sagt der Rechnungshof, dass es rechtlich schwierig wird, hochqualifiziertes Personal zu bekommen. Da die Cyberagentur als GmbH gegründet werden soll, dürfte sie nicht mehr bezahlen als Beamte oder Soldaten bekommen. Für sieben Stellen gibt es dafür zwar schon eine Ausnahmegenehmigung vom Finanzministerium. Es ist aber davon auszugehen, dass das bei 100 Angestellten nicht reicht, da in der IT teils Gehälter gezahlt werden, die fast drei Mal so hoch sind wie im öffentlichen Dienst.