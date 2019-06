Hört ihr auch andere Musik?

Gustav: Das ist vielleicht ein bisschen uncool, aber ich bin vor allem in der klassischen Musik unterwegs. Ich höre in meiner Freizeit klassische Musik, ich spiele gern im Orchester. So ein wenig Jazz macht mir auch mal Spaß. Aber das würde mich wahrscheinlich nicht ganz so erfüllen, weil es einfach nicht mein Musikstil ist.

Wollt ihr euer Instrument in Zukunft studieren?

Magdalena: Ich habe mir da noch nicht so viele Gedanken gemacht. Mit Klavier ist es aber schwierig, sich durchzusetzen. Die Konkurrenz ist sehr groß. Aber ich möchte es auf keinen Fall aufgeben, sondern später weiter spielen. Beruflich kommt es für mich leider eher nicht in Frage.

Gustav: Ich bin ja jetzt schon Student in Stuttgart an der Hochschule. Man weiß nicht, was in den nächsten zwei Jahren noch passiert, aber der Plan ist schon ziemlich fest, dass ich Horn studiere möchte. Weil, wenn ich nicht den ganzen Tag Musik mache, dann möchte ich Musik hören.

Ihr durftet in der Georg-Friedrich-Händel-Halle spielen. 1.500 Zuschauer passen in den Saal. Wie ist das, auf großer Bühne zu spielen?

Gustav Borggrefe Bildrechte: MDR/Martin Paul Gustav: Ich habe als Hornist gegenüber Magdalena den Vorteil, dass ich in Jugendorchestern spielen kann. Das ist beim Klavier schwieriger. Mit dem Bundesjugendorchester waren wir schon in der Berliner Philharmonie, im Leipziger Gewandhaus und in der Kölner Philharmonie. Aber mit dem LJO (Landesjugendorchester) spielen wir öfter in der Händel-Halle. Das heißt, ich kenne schon größere Konzertsäle. Aber das ist natürlich etwas ganz anderes, wenn man allein dort spielt. Im Duo liegt der Fokus viel mehr auf die eigene Person. Das war schon eine krasse Erfahrung, auch weil man den Live-Mitschnitt hatte.

Magdalena: Ich habe davor noch nie auf so einer großen Bühne gespielt. Für mich war es das erste Mal. Es war auf jeden Fall sehr aufregend, aber es war auch sehr schön – vor allem, dass man nicht allein gespielt hat, sondern mit einem Duo-Partner. Ich hab' mich wirklich darauf gefreut.

Die Jugend macht im Moment lautstark auf sich aufmerksam. Wie findet ihr, dass junge Menschen gerade in der Gesellschaft gehört werden?

Gustav: Ich finde es sehr gut, dass man sich gerade auch bei den umweltpolitischen Sachen dafür einsetzt, dass sich etwas ändert. Und auch, dass die jungen Leute wollen, dass man ein Ohr für sie hat. Ich habe, glaube ich, aber eine andere Meinung als viele, weil ich finde, dass der deutsche Staat sehr gut funktioniert, so dass man nicht so sehr auf die Blockade gehen muss. Aber gerade beim Umweltpolitischen stehe ich sehr dahinter, dass man protestiert. Bei Fridays for Future würde ich bestimmt mal mitdemonstrieren, wenn ich Zeit hätte.

Wenn man eine komplizierte Stelle hat, dann gibt es eigentlich fast nie eine einfache Lösung und wenn es eine einfache Lösung ist, dann ist sie in der Umsetzung auch wieder kompliziert. Gustav Borggrefe

Magdalena: Ich finde es auch wichtig, dass sich junge Leute für ihre Zukunft einsetzen und nicht denken: Das ist mit egal, das werden die anderen schon machen. Ich finde schon, dass man selbst in Aktion treten sollte. Aber ich finde, man muss immer alle Seiten beleuchten.