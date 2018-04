13 Industriedesign-Studenten der Burg Giebichenstein in Halle sind ab Dienstag mit ihren Projekten auf der internationalen "Design Week Milan" vertreten. Die Messe im italienischen Mailand ist die weltweit größte Messe für Möbel und Produktdesign. Die Masterstudenten stellen dort bis Freitag ihre sogenannte mikrobiellen Designprojekte vor. Was sich genau dahinter verbirgt, haben die beiden Studenten Larissa Siemon und Tony Beyer MDR SACHSEN-ANHALT vor ihrer Abreise nach Italien verraten.

Tony Beyer und Larissa Siemon vor ihrem Aufbruch nach Mailand. Bildrechte: MDR/Cornelia Winkler In ihren Projekten haben sich die Studenten am Einsatz von Biotechnologie in Designprozessen versucht. Dabei habe es zwei Schwerpunkte gegeben: So konnten sich die angehenden Industriedesigner dem Thema Algen widmen oder aber Bakterien, die Biomineralien herstellen. Ziel sei gewesen, Ressourcen der Zukunft zu untersuchen und ihre Potentiale für künftige Entwicklungen zu nutzen, erklärt Master-Student Tony Beyer.

Bio-Zement aus Getreide-Abfällen

Was für manch einen eher abstrakt klingen wird, haben die Studenten in ihren Projekten nicht nur entwickelt, sondern auch konkret umgesetzt. So hat der 25 Jahre alte Beyer gemeinsam mit seinem Kommilitonen Moya Coa erarbeitet, wie landwirtschaftlicher Abfall, der beispielsweise beim Dreschen von Getreide entsteht, genutzt werden kann.

Tony Beyer (r.) und Moya Coa haben ein Gerät entworfen, mit dem aus Spreu Bio-Zement hergestellt werden kann. Bildrechte: MDR/Tony Beyer Mit ihrem Projekt "Compact Chaff" (dt.: gepresste Spreu) zeigen sie auf, wie man aus diesem Abfallprodukt ein Bio-Zement herstellen kann. Um den Prozess zu veranschaulichen, haben Beyer und Cao zusammen ein Gerät entworfen, das das häufig in der Spreu vorhandene Siliciumdioxid nutzt. "Wenn man der Spreu dann Bakterien zusetzt, die Biomineralien produzieren, wird daraus Bio-Zement", erklärt Beyer.

In das Gerät haben die beiden jungen Männer drei verschieden Formen eingesetzt, so dass man am Ende des Prozesses drei verschiedene Schalen aus Biozement in der Hand halten kann. So kann man auf eine Art Zement herstellen, die anders als bei der üblichen Zementproduktion ohne CO2-Ausstoß auskommt. Das Endprodukt aus dem Prototypen: drei Schalen aus Bio-Zement. Bildrechte: MDR/Tony Beyer

Lebende Vorhänge im Wohnzimmer

Larissa Siemon hat sich im Gegensatz zu Beyer und Cao auf Designprozesse in der Inneneinrichtung fokussiert. Mit ihrer Vorhang-Kollektion "Grow" (dt.: wachsen) zeigt sie, wie Textilien mit Algen auf ganz natürliche Weise gefärbt werden können.

Darauf gekommen sei sie, weil das das Färben in der Textilbranche prinzipiell sehr umweltbelastend sei, da viele Chemikalien eingesetzt würden, sagt die 27-Jährige. Auf der Suche nach einer umweltfreundlicheren Alternative dazu böten sich Algen an. "Die Alge an sich boomt ja. Aber eher die Wasseralge. Da wir aber ja nun mal nicht im Wasser leben, habe ich mir die Luftalge angeschaut", so Siemon.

Trägt man die Luftalgen auf ein Textil auf und befeuchtet sie dann mit Wasser, leben sie auf dem Textil weiter. Sie färben es immer weiter und das auf eine ganz natürlich Art und Weise. Larissa Siemon, Studentin im Master "Industriedesign"

Kultiviert man Luftalgen in hoher Konzentration mit Wasser, kommen kräftige Farben zum Vorschein. Bildrechte: MDR/Larissa Siemon Laut Siemon ziehen diese sogenannten Aerophyten das Wasser und die Nährstoffe, die sie zum Leben benötigen, allein aus der Umgebungsluft. Auch zeitweilige Trockenheit kann ihnen nichts anhaben. "Kultiviert man sie intensiv mit Wasser, kommen wunderschöne Farben zum Vorschein", sagt sie. Zudem würden sie gleichermaßen Fotosynthese wie Meeresalgen betreiben und somit Kohlenstoffdioxid abbauen.

Drei Vorhang-Varianten mit Algen entworfen

Um Interessierten einen Einblick in die Gestaltungmöglichkeiten mit der Luftalge zu geben, hat sie in ihrer Kollektion drei Varianten von Vorhängen entworfen: So können die Luftalgen frei am Vorhang wachsen, in Mustern aufgedruckt oder als Algengarn mit anderen Fasern verwebt werden. Unangenehm riechen würden die Luftalgen übrigens nicht: "Sie geben in Zimmern ein schönes Gefühl von Natur, sowie Zimmerpflanzen auch. Eine Mischung aus Wald und Blume."

Kann man die mit Algen gefärbten Vorhänge denn waschen? Das verneint Siemon zwar. Aber das brauche man auch gar nicht, findet die Studentin. "Andere Textilien wie Teppiche oder Sofas stecken wir auch nicht in die Waschmaschine und fühlen und trotzdem wohl damit." Die Algen können als Algengarn mit anderen Fasern verwebt werden, in Mustern aufgedruckt, oder auch frei am Vorhang wachsen (im Biild rechts). Bildrechte: MDR/Larissa Siemon

Mehr zum Thema