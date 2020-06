Der frühere CDU-Landtagsabgeordnete Arnd Czapek ist am Dienstag am Landgericht Halle in zweiter Instanz vom Vorwurf des Betrugs freigesprochen worden. Die Anklage hatte ihm vorgeworfen, Fluthilfegelder der Investitionsbank Sachsen-Anhalt zur Sanierung seines Hauses in Zeitz erschlichen zu haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.