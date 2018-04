Leitungsschaden im Stadtbad Halle Kinder verletzt nach möglichem Chlorgas-Austritt

Im Stadtbad in Halle sind am Montag mehrere Grundschüler verletzt worden – vermutlich durch den Austritt von Chlorgas. 19 Kinder der Grundschule "Carl Löwe" in Nauendorf im Saalekreis seien zur Sicherheit in umliegende Krankenhäuser gebracht woden, teilte eine Sprecherin des Saalekreises MDR SACHSEN-ANHALT mit. Sie hätten im Stadtbad Schwimmunterricht gehabt. Auf der Rückfahrt zur Schule hätten die Kinder über Unwohlsein geklagt. An der Grundschule seien zahlreiche Rettungskräfte vor Ort gewesen: die Feuerwehren Nauendorf, Wettin, Brachwitz und Löbejün sowie ein Rettungshubschrauber.