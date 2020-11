Die Probleme am Wolff-Gymnasium stehen exemplarisch für andere Schulen in Sachsen-Anhalt, die natürlich mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. In den kommenden Folgen werden bis zum Schuljahresende neben den Jugendlichen auch Lehrerinnen und Lehrer sowie der Schulleiter Andreas Slowig zu Wort kommen. Zudem wollen die Jugendlichen auch mit Verantwortlichen der Bildungspolitik diskutieren, wie sie den Umgang mit der Krise bewerten und was sich an den Schulen allgemein und konkret an der in Halle-Neustadt geändert hat.