Podcast "Corona ist Neu(stadt)" Schulpsychologin: So können Depressionen während Corona verhindert werden

Die Zwölftklässler in Sachsen-Anhalt sind gerade im Stress. In diesen Tagen stehen die letzten regulären Klausuren ihrer Schullaufbahn an – die sogenannten Vor-Abis. Die bringen nicht nur wichtige Noten für das Abschlusszeugnis, sie sind auch eine Art Generalprobe für die Abiturprüfungen. Diese Phase ist schon in normalen Zeiten nervenaufreibend. Doch im Jahr 2021 kommen noch die Corona-Pandemie und der Lockdown hinzu. Am Christian-Wolff-Gymnasium in Halle genauso, wie an anderen Schulen im Land.