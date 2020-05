In Halle öffnet das Kunstmuseum Moritzburg nach fast zehnwöchiger Zwangspause zu Christi Himmelfahrt wieder für Gäste. Museumsdirektor Thomas Bauer-Friedrich kündigte am Montag mehrere Änderungen an – nicht nur wegen der Hygiene-Regeln in Corona-Zeiten. Laut Bauer-Friedrich dürfen sich Besucherinnen und Besucher auch auf neue Exponate freuen, unter anderem in der Lagerfeld-Ausstellung. Sie war erst wenige Tage geöffnet, als das Museum im Frühjahr hatte schließen müssen. Auch seien ab Donnerstag die Ausstellungen "Ornament und Skulptur. Neue Arbeiten von Dorothea Prühl" und "Hannah Schneider – Dancing in a Curtain" zu sehen. Beide Eröffnungen waren wegen der Pandemie verschoben worden. Zudem ist nach zwei Jahren Schließung das Gotische Gewölbe in der Moritzburg wieder für Besucher geöffnet.