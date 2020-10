15 Minuten bis zum Ergebnis Corona-Schnelltest aus Halle soll ab Februar produziert werden

Die Entwicklung eines Corona-Schnelltests einer Firma aus Halle kommt voran. Man sei zurzeit in einer entscheidenden Phase, sagte Jan Heise, Geschäftsführer des Unternehmens NHD im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. "So ein Test besteht aus vielen verschiedenen Bausteinen. Diese haben wir in den vergangenen Monaten entwickelt. Jetzt sind wir dabei, alles zusammen zu setzen, um zu gucken, ob es auch als Ganzes funktioniert. Das ist für alle Beteiligten hochgradig spannend", so der Geschäftsführer.