Was auffällt: Die Türen in der Jugendarrestanstalt sehen nicht aus wie Gefängnistüren. Sie haben ein einfaches elektronisches Schloss. Nur ein Raum hat eine massive Gefängnistür: der Arrestraum 11. Hierhin kommen die Jugendlichen, die aggressiv werden. Auch das komme ab und zu vor, gerade bei drogenabhängigen Jugendlichen, so Amtsrichterin Aschmann.

Dieser finanzielle Druck zeigt sich auch in der Statistik: Die meisten Schulschwänzer im Jugendarrest kommen aus Magdeburg. In der Landeshauptstadt liegen die Bußgelder mit 500 bis 700 Euro am höchsten in Sachsen-Anhalt. "Das erklärt, warum in Magdeburg die Schüler seltener das Bußgeld zahlen, oder zahlen können und stattdessen eher den Jugendarrest antreten", so Amtsrichterin Aschmann. Zum Vergleich: In Halle verhängt die Stadt im Schnitt 80 bis 150 Euro Bußgeld für Schulschwänzer. Insgesamt ist die Zahl der Schulschwänzer im Jugendarrest in den vergangenen Jahren rückläufig. Sie sank von 192 im Jahr 2016 auf nur noch 103 voriges Jahr.