Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina in Halle empfiehlt, unter bestimmten Voraussetzungen so bald wie möglich zuerst Grundschulen und die Sekundarstufe I schrittweise zu öffnen. In einer am Ostermontag veröffentlichten Stellungnahme der Wissenschaftler heißt es unter anderem zu den Voraussetzungen, die Infektionen müssten auf niedrigem Niveau stabilisiert werden. Auch müssten die bekannten Hygieneregeln weiterhin eingehalten werden. Die Experten sprechen sich zudem für eine Masken-Pflicht etwa in Bussen und Bahnen aus.