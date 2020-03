In Sachsen-Anhalt gibt es einen dritten Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Wie der hallesche Oberbürgermeister Bernd Wiegand am Sonntag in seiner täglichen Pressekonferenz mitteilte, ist ein Mann aus Halle am Sonntagmittag gestorben. Er sei mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Der Mann habe ausdrücklich keine medizinische Behandlung im Krankenhaus gewünscht. Details zu dem Verstorbenen wurden aus Rücksicht auf die Angehörigen nicht genannt.