Du warst bei deinen Eltern zu Besuch, bei deiner Freundin, und bei den Großeltern. Hast du jemanden angesteckt?

"Ich habe keinen angesteckt, nein, nein. Nicht mal meinen Verlobten. Die erste Zeit haben wir wirklich in getrennten Räumen geschlafen. Ich auf dem Sofa, er im Bett. Wir haben uns auch nicht geküsst, nicht angefasst. Wir haben wirklich versucht, Abstand zu halten. Und ich habe auch immer alles desinfiziert. Türklinken, alles, was ich angefasst habe, dass er sich auf keinen Fall ansteckt.

Die häusliche Quarantäne wurde schriftlich angeordnet. Bildrechte: MDR/Julia Heundorf Auch zuvor schon bei dem besagten Besuch bei meinen Eltern und Großeltern: Bei meiner Oma hatte ich die Maske auf und anderthalb Meter Abstand. Bei meinem Opa, da saßen wir draußen; da hatte ich auch anderthalb Meter Abstand. Das war das Positive. Da hat sich keiner angesteckt, auch meine Mutter nicht.



Das hat uns sehr gewundert. Sie hatte direkt neben mir gesessen. Das war ganz komisch. Ich verstehe das überhaupt nicht, dass sich da keiner angesteckt hat. Aber der Arzt hat gesagt es gibt Leute, die andere stärker anstecken. Und andere, die das nicht so dolle machen.



Und ich war wahrscheinlich jemand, der das nicht so weitergibt. Da haben wir wirklich Glück gehabt, auch wegen dem Baby meiner Freundin, die ich besucht habe. Sowas Bescheuertes eigentlich. Aber es hat keiner so wirklich ernst genommen."

Du bist jetzt wieder gesund. Hast du Angst vor Folgeschäden?

"Angst vor Folgeschäden habe ich nicht. Vorher hatte ich Angst. Ich hatte schon Angst davor, dass meine Oma das vielleicht kriegt. Man hat ja immer so Horrorszenarien im Fernsehen gesehen.

Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich es hatte und dass es nicht so dolle war. Es hat mir die Angst genommen. Die Ärzte haben auch gesagt, dass ich jetzt erstmal keinen anstecken kann. Ich kann es erst mal nicht mehr bekommen. Man weiß halt nur nicht, wie lange das anhält.

Deshalb machen sie Antikörpertests. Das wollen Sie mit mir auch noch machen, aber das war wieder so ein absolutes Durcheinander. Es gibt in Halle ein unabhängiges Ärzteteam, und ich hatte hingeschrieben, dass ich daran teilnehmen will. Jetzt hat sich endlich mal jemand gemeldet. Ich will schon erfahren, ob ich Antikörper in mir habe. Ich will dann auch Blut spenden. Vielleicht kann ich damit wirklich jemandem helfen."

Wie findest du die Maßnahmen des Landes zur Eindämmung des Coronavirus?

"Eigentlich gut. Natürlich nervt die Maske, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich und andere Leute schützt, auch mit dem Desinfizieren der Hände und Waschen. Und auch diese Ausgangsverbote – ich fand es schon sinnvoll.