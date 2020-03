Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand reichten die Maßnahmen des Landes Sachsen-Anhalt gegen das Coronavirus nicht aus. (Archivbild) Bildrechte: MDR Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand begründete die Entscheidung unter anderem damit, dass die jüngste Verordnung des Landes Sachsen-Anhalt nicht ausreichen würde. Zum Beispiel könnten große Ansammlungen von Menschen nicht konsequent unterbunden werden, teilte Wiegand mit.



In Halle hat sich außerdem die Zahl der bestätigten Infektionsfälle bis Mittwoch deutlich erhöht. Die Zahl stieg nach Angaben der Stadt auf 38 Personen. Schon am Dienstag hatte es einen sprunghaften Anstieg der Fälle von 8 auf 27 gegeben. Einer dieser Fälle betreffe das Krankenhaus Martha-Maria in Halle-Dölau, teilte die Stadt mit. Dort habe sich eine Mitarbeiterin infiziert. Eine Station des Krankenhauses stehe nun unter Quarantäne.

Die Feststellung des Katastrophenfalls ermöglicht laut Wiegand einen koordinierten Einsatz aller verfügbaren Kräfte und Mittel unter einer gemeinsamen Gesamtleitung. In der Regel ist zum Beispiel die Einrichtung einer gemeinsamen Einsatzleitung vorgesehen, unter anderem für Feuerwehr, Rettungsdienste oder Technisches Hilfswerk.

Welche Regeln nun konkret in Halle gelten sollen, ist noch nicht klar. Täglich 14 Uhr informiert die Stadt Halle in einer Pressekonferenz, die auf dem Youtube-Kanal der Stadt live übertragen wird.

Das Katastrophenschutzgesetz von Sachsen-Anhalt regelt allgemein, welche Maßnahmen im Katastrophenfall ergriffen werden können. So können zum Beispiel betroffene oder gefährdete Gebiete zu Sperrgebieten erklärt werden. Es kann angeordnet werden, dass etwa Bewohner diese Sperrgebiete verlassen müssen.

Menschen in einem Gebiet, in dem der Katastrophenfall festgestellt wurde, sind unter anderem dazu verpflichtet, Anweisungen von Einsatzleitern zu befolgen. Dazu gehört auch, dass sie zulassen müssen, dass Katastrophenabwehrkräfte ihre Grundstücke oder Gebäude betreten. Außerdem sind sie verpflichtet, wenn erforderlich, ihre Fahrzeuge und andere Geräte zur Katastrophenabwehr zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus sind Hallenser verpflichtet, bei der Abwehr der Katastrophe – in diesem Fall das Coronavirus – zu helfen, wenn sie dazu aufgefordert werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass in Halle ein Katastrophenfall festgestellt wurde. Zuletzt hatte Halle – und weitere Landkreise, zum Beispiel Stendal – beim Hochwasser 2013 den Katastrophenfall ausgerufen.

Auch das Hochwasser 2013 war ein Katastrophenfall in Halle. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO