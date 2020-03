Alles, was man für den Test am Corona-"Drive-in" benötigt, ist die Chipkarte der Krankenkasse. Die Teststation befindet sich in Halles nördlicher Innenstadt in der Schopenhauer Straße 2 auf dem Innenhof der Agentur für Arbeit. Wer sich am Drive-in testen lassen möchte, muss glaubhaft machen, dass er Symptome hat. Die Krankenkasse übernimmt nur dann den Test, wenn Symptome vorhanden sind. Ein Coronavirustest dort kostet nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT circa 170 Euro. Besteht ein begründeter Verdacht auf eine Infektion, übernimmt diesen Betrag die Krankenkasse.