Crummes Eck Lebensmittelretter in Halle: "Es kann nicht jeder Greta sein"

Fast 13 Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jährlich im Müll. Heruntergebrochen auf einen einzelnen Menschen sind das 85,2 Kilo Essen pro Jahr, die in Abfalltonnen wandern. Viel zu viel – meinen Felix Groß und Annalena Mildner aus Halle. Denn vieles davon wäre eigentlich noch genießbar. Deshalb haben beide im Paulusviertel einen Laden eröffnet, der Lebensmitteln eine zweite Chance geben soll – Crummes Eck heißt der.

Kooperation mit zehn Supermärkten

Der Name ist eine Anspielung auf krumme Gurken, die besonders beispielhaft für Dinge stehen, die weggeworfen werden, obwohl sie eigentlich völlig in Ordnung sind. Die aber irgendwelchen, oft fragwürdigen Verkaufsnormen widersprechen. Inspiriert wurden Anna und Felix bei einem Nachhaltigkeitsfestival in Ludwigsburg. Es folgte ein Crowdfunding und im September 2018 schließlich die Eröffnung. Der Laden kooperiert mit etwa zehn Supermärkten, mehreren Backshops und einer Tankstelle.

Zum Ende der Woche machen sich die Helfer – neben den beiden Gründern engagieren sich etwa 20 Menschen in dem Laden – auf den Weg, um übriggebliebene Lebensmittel bei den Spendern abzuholen. Der Hauptgrund, warum die Sachen aussortiert wurden, mag verblüffen: "Es kommt neue Ware, deswegen brauchen die Märkte Platz", sagt Felix. Hinzu kommen Artikel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bald abläuft oder bei denen die Verpackung etwas beschädigt ist. Und natürlich sammelt sich eine Menge Obst und Gemüse an. Ungenießbar oder gar schlecht sind die Waren aber nicht.

Gewinn wird gespendet

An drei Tagen pro Woche werden die Sachen dann verkauft – Freitag, Sonnabend und Montag. Wobei der Begriff "verkaufen" es nicht richtig trifft. Denn genau genommen werden die Lebensmittel gegen eine beliebige Spende abgegeben. Einziges Ziel der Betreiber ist es, die Kosten, die mit dem Laden anfallen, zu decken. "Wenn etwas übrig bleibt, spenden wir das Geld an andere Nachhaltigkeitsprojekte", erzählt Felix.

Neben Lebensmitteln bekommt man in dem Kellerladen auch Kleidung und Bücher. Beides kann im Tauschraum aber auch abgegeben werden. Zudem gibt es einen Reiki-Raum und den sogenannten Mach-Raum – einen Ort, in dem diskutiert oder kleinere Projekte umgesetzt werden können. "Der Laden läuft gut", erzählt Rite, die beim Besuch von MDR SACHSEN-ANHALT neben Felix Dienst hat. "Pro Tag kommen etwa 50 Leute. Manchmal auch deutlich mehr." Doch warum öffnet das Crumme Eck dann nicht jeden Tag? "Wir wollen mit der Tafel und anderen Foodsharing-Initiativen nicht ins Gehege kommen. Deswegen haben wir uns da abgestimmt", erklärt Felix. Im Tauschraum finden auch alte Schuhe neue Besitzer. Bildrechte: MDR/ Oliver Leiste

Crummes Eck trifft den Zeitgeist

Foodsharing ist im Paulusviertel in Halle, wo viele Studierende und Familien leben, sehr beliebt. Genau wie ein Unverpackt-Geschäft, das im Januar eröffnet hat. Deshalb passt auch der Laden von Felix und Anna zum Zeitgeist im Viertel, glaubt Maja, die an jenem Abend ebenfalls Dienst hat. Die 47-Jährige arbeitet als Referentin beim Landessportbund und engagiert sich nach Feierabend im Eck. Auf den Laden ist sie durch ihre Töchter gekommen, 10 und 19 – die Generation "Fridays for future".

"Gerade meine Große legt sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit", erzählt Maja. Und mit ihrer Einstellung hat die Tochter bei ihrer Mutter etwas ausgelöst. "Früher war mir das auch sehr wichtig", sagt Maja. Aber seitdem sie Kinder hat, sind die Ideale etwas in den Hintergrund gerückt. "Ich lebe wie so ein Mittelständler", sagt sie, fast schon entschuldigend. Trotzdem blieb da der Wunsch, sich in irgendeiner Form zu engagieren. Und im Crummen Eck ist das relativ unkompliziert möglich, hat Maja erkannt. Maja engagiert sich im Laden – und ist damit wieder näher an ihre Ideale gerückt. Bildrechte: MDR/ Oliver Leiste

Netzwerk und Nachhaltigkeit

Neben der Idee gefällt Maja das Netzwerk, das mit dem Laden verbunden ist. Sowohl über die Helfer als auch über die Kunden. "Man lernt seine Nachbarschaft kennen und kann sich gegenseitig helfen. Das ist sehr wichtig." Wichtig ist ihr aber auch, dass weniger Lebensmittel unnütz weggeschmissen werden. "Natürlich kann nicht jeder Greta sein und die ganze Welt retten", sagt die 47-Jährige. "Aber hier können wir zumindest einen kleinen Teil dazu beitragen, dass nachhaltiger gelebt und weniger weggeschmissen wird."